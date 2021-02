Sanchez, occasione in Inter-Lazio? Rendimento del cileno in...

Sanchez, occasione in Inter-Lazio? Rendimento del cileno in crescita

Alexis Sanchez, contro la Lazio, potrebbe partire titolare. Occasione importante per il cileno, in crescita nell’ultimo periodo e chiamato ad essere decisivo in un big match, dopo alcuni passaggi a vuoto.

CRESCITA – Alexis Sanchez, potrebbe partire titolare in Inter-Lazio. Complici i tanti impegni ravvicinati, ed una non eccelsa forma di Lautaro Martinez, il cileno potrebbe trovare posto negli 11 di partenza scelti da Antonio Conte. Il cileno, nelle ultime settimane, nonostante la solita scarsa vena realizzativa, ha impressionato per rendimento e crescita. Nelle ultime due sfide di campionato infatti il cileno ha servito due assist. E, nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus è stato uno dei migliori in campo per i nerazzurri. Adesso serve continuità.

OCCASIONE – Il cileno ha dimostrato di saper dialogare bene con la catena di destra nerazzurra, formata da Barella e da Hakimi. Proprio il marocchino, spesso, è premiato nei suoi inserimenti con i passaggi chirurgici di Sanchez, bravissimo a muoversi tra le linee ed innescare i compagni. Serve però un’inversione di tendenza sotto porta: troppo pochi i due gol segnati fino ad ora in Serie A. Specie in un periodo in cui Lautaro Martinez e Lukaku faticano ad incidere, l’Inter ha bisogno dell’estro del cileno, già a partire dalla sfida di domani sera contro la Lazio.