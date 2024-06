Sanchez non molla: Serie A nel mirino, Inter non cambia piano

L’Udinese spera nel colpo Sanchez, in scadenza con l’Inter a fine stagione. Un ritorno dopo tredici anni che potrebbe rivoluzionare il calciomercato nell’ambiente bianconero ma senza alterare nulla in casa nerazzurra. Sostituire il numero 70 in attacco è già in programma da mesi

UDINE – Il sogno dell’Udinese è il ritorno di Alexis Sanchez a casa. L’Udinese potrebbe riabbracciare Sanchez, attaccante cileno che ha vestito la maglia bianconera dal 2008 al 2011, dopo aver firmato nel 2006. Un ritorno che, se si concretizzasse, rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena nel calciomercato estivo. Sanchez attualmente è sotto contratto con l’Inter, ma la sua permanenza in nerazzurro è praticamente improbabile. Il contratto del classe ’88 cileno con la società di Viale della Liberazione è in scadenza il 30 giugno 2024 e non è previsto il prolungamento. Questa situazione ha aperto la porta a diverse speculazioni sul suo futuro. L’Udinese sembra essere tra le squadre interessate a Sanchez. La società friulana ha già avuto l’occasione di apprezzare le qualità del fuoriclasse cileno, che ha trascorso tre stagioni in bianconero prima di trasferirsi al Barcellona nel 2011. Un ritorno di Sanchez all’Udinese potrebbe rappresentare una grande opportunità per la squadra bianconera, che avrebbe la possibilità di contare su un profilo di esperienza e qualità. Il Sanchez-bis all’Udinese si farà? E l’Inter che farà?

Sanchez tra Inter e Udinese: restare in Serie A è ancora possibile

RITORNO A CASA – Le ultime notizie sul possibile ritorno di Sanchez all’Udinese sono piuttosto incoraggianti. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, le trattative tra il club friulano e l’entourage dell’attaccante cileno – attualmente impegnato in Copa America – sarebbero già iniziate. L’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio, che il 35enne di Tocopilla dovrebbe rivedere al ribasso. La fiducia non manca, perché l’opzione Udinese è forse l’unica credibile per restare in Serie A dopo aver salutato l’Inter. Nonostante ciò, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali e la situazione rimane in evoluzione. Il ritorno di Sanchez all’Udinese potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la squadra friulana. L’attaccante cileno, infatti, ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere un calciatore di grande valore, capace di fare la differenza in campo. Il suo ritorno potrebbe quindi dare un impulso significativo all’Udinese, che avrebbe la possibilità di contare su un attaccante di livello internazionale. Per l’Inter, invece, non cambierebbe nulla: la sostituzione della stella cilena con una quarta punta più giovane è nei piani della società nerazzurra. Bisogna solo trovare il nome giusto al posto del n.70 Sanchez.