Sanchez nel suo periodo d’oro, Inzaghi lo conferma col Torino?

Sanchez giocherà titolare anche col Torino? Inzaghi riflette sull’utilizzo del cileno, che vive finalmente un momento di grande forma.

FINALMENTE IN FORMA – Dopo un avvio di stagione segnato dai problemi fisici maturati col Cile fin dall’estate, Alexis Sanchez ha finalmente ritrovato la forma fisica. E in campo riesce a dare il contributo che tutti nel mondo Inter si aspettano da lui. In primis i gol, ma anche la sua unica capacità di diventare regista offensivo. Inzaghi non ha avuto dubbi nel puntare su di lui dopo l’infortunio di Correa. E il cileno, appunto, ha risposto sul campo. Giocherà anche col Torino, nell’ultima dell’anno?

TURNOVER LOGICO – L’alternanza delle ultime gare farebbe supporre di no. Sanchez ha giocato titolare con Cagliari e Salernitana. Al suo fianco si sono alternati Lautaro Martinez nella prima e Dzeko nella seconda. La progressione logica è che col Torino sia il numero sette ad andare in panchina, con gli altri due titolari. Ma ci sono altri elementi che spingono verso la sua conferma. E forse nelle idee di Inzaghi pesano di più.

Il tecnico punta su Sanchez. Quando lo ha avuto disponibile ha sempre cercato di dargli i suoi minuti. Con una certa prudenza, però comprensibile. Poi nell’ultimo periodo ha accelerato. Alexis ha sempre visto il campo nelle ultime quattro partite. Giocando 193 dei suoi 362 minuti in Serie A. Col Cagliari 90 minuti senza cambi. Con la Salernitana Inzaghi lo ha sostituito al minuto 56. Forse appunto per preservarlo per il Torino. Dal 27 ottobre infatti l’allenatore ha giocato solo una partita con la coppia Dzeko-Lautaro, col Milan. L’unica che non ha vinto. Il numero sette quindi intravede la terza partita consecutiva da titolare. Per chiudere l’anno in bellezza.