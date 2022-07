Sanchez mosso da orgoglio, Vidal meno: Inter, fissata la settimana cilena

Sanchez e Vidal non hanno più futuro nell’Inter ma il presente vede entrambi nella rosa nerazzurra. E soprattutto nel bilancio, che nel prossimo esercizio si chiuderà quasi sicuramente con la voce comune della buonuscita (negativa) anziché della plusvalenza (positiva). La settimana entrante sarà fondamentale per sistemare, almeno parzialmente, le cose in agenda

USCITE COSTOSE – Il primo weekend di luglio terminerà senza grossi scossoni in casa nerazzurra. Quasi a mo’ di relax dopo il tanto – troppo – lavoro fatto a giugno. La prossima settimana, però, inizierà prestissimo. E sarà, tra le altre cose, quella giusta per iniziare a discutere in maniera concreta degli esuberi cileni. In uscita sia Alexis Sanchez sia Arturo Vidal ma con tempistiche forse diverse. Perché diversi sono gli stati d’animo dei due calciatori. Per entrambi è prevista la buonuscita per rescindere con un anno di anticipo il contratto. Difficile – anzi impossibile – pensare di (s)venderli. L’Inter sta provando e proverà ancora a risparmiare qualcosa rispetto alle previsioni. L’uscita di Sanchez è necessaria per tornare in fretta su Paulo Dybala (vedi focus). Quella di Vidal “solo” per alleggerire il monte ingaggi, sicuramente provato dal ritorno di Romelu Lukaku ma non solo. Sanchez al momento non ha offerte soddisfacenti, pertanto non ha fretta di negoziare con l’Inter per andare via. Vidal ha più opzioni e deve solo decidere dove andare. Europa il primo, America il secondo. A Milano è atteso l’agente Fernando Felicevich (vedi focus). Il futuro di Sanchez e Vidal lontano dall’Inter dipende soprattutto dalla sua mediazione.