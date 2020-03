Sanchez mette la freccia! Lukaku no, Lautaro Martinez cala: Inter cambia?

Sanchez potrebbe rappresentare una soluzione importante per Antonio Conte in un’Inter che appare meno imprevedibile nel 2020. Nel big match contro la Juventus, Lukaku e Lautaro Martinez hanno steccato. Analizziamo le possibili prospettive in attacco

FASE DI FLESSIONE – Lukaku e Lautaro Martinez nella prima parte di stagione hanno trascinato l’Inter, a suon di gol e grandi giocate. I due attaccanti nel 2020 hanno abbassato il loro rendimento, soprattutto in coppia. Non tanto questione di feeling, quanto più di conoscenza degli avversari che hanno studiato al meglio i loro movimenti per bloccarli. Soprattutto l’argentino appare in netta flessione, mentre il belga ha steccato in Juventus-Inter, ma è una certezza. Sanchez spinge per maggiore spazio.

LULA INTOCCABILE? – Se fino a qualche settimana fa, sembrava follia mettere in discussione Lukaku e Lautaro Martinez, ora la situazione pare diversa. Nell’emergenza Coronavirus e con lo stop della Serie A, se verranno giocate le coppe europee, potranno giocare i titolari. Sanchez ha dimostrato di dare vivacità, grinta e brillantezza sia nei movimenti che nelle giocate individuali. A prescindere dal posto da titolare, il cileno rappresenta una risorsa da non sottovalutare. Magari non riuscirà a superare Lautaro Martinez nelle gerarchie, ma è un’arma importante dall’inizio o a partita in corso.