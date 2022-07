Sanchez-Marsiglia opzione concreta: Inter ci spera, un nodo da sciogliere

Sanchez si sta avvicinando sempre di più al Marsiglia che potrebbe convincere il cileno a lasciare Milano. Quella del club francese è l’unica offerta che sta davvero tentando il giocatore e l’Inter spera di strappare un sì, ma prima va superato un ostacolo

IN USCITA – Alexis Sanchez può concretamente lasciare Milano dopo tanti rumors e chiacchiere. Mentre il cileno punta sempre più in alto (vedi articolo), il Marsiglia è convinto di poterlo portare in Francia. La destinazione è l’unica che sta realmente smuovendo qualcosa in Sanchez che non ha preso parte né alle amichevoli finora disputate né all’allenamento congiunto con la Pro Sesto, andato in scena ieri ad Appiano Gentile. Segnali di addio chiari, ma prima l’Inter deve superare un ostacolo, ovvero l’accordo per la buonuscita. Sanchez e il suo entourage puntano a una cifra generosa, il club dal canto suo ha tutte le intenzioni di andare incontro al giocatore per poter risparmiare su uno degli ingaggi più pesanti della rosa. La chiusura del cerchio potrebbe non essere lontana.