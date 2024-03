Sanchez, il ritorno del leone in gabbia? Ultima da horror!

Alexis Sanchez torna a lanciare frecciate per il poco minutaggio riservatogli all’Inter. Il ritorno del famoso ‘leone in gabbia‘. Le occasioni, però, non sono mancate in questa stagione. Anche quella disastrosa contro l’Atletico Madrid.

LEONE IN GABBIA – Alexis Sanchez lo sapeva dal momento in cui ha firmato il contratto che sarebbe stata la quarta scelta nell’attacco dell’Inter. Questo non gli ha impedito comunque di avere possibilità in campo, anche da titolare. Ma, a quanto pare, non gli ha nemmeno impedito di tornare a lanciare frecciate per il poco minutaggio. Una situazione che ricorda quando, nella precedente esperienza in nerazzurro, si definiva un leone in gabbia. Sanchez, però, dovrebbe anche ricordare che le occasioni in campo e il minutaggio sono legati anche al rendimento. E se in alcune gare – come contro il Napoli in Supercoppa Italiana dopo il suo ingresso o contro l’Atalanta – ha fatto vedere buonissime cose, l’ultimo precedente in campo è da horror. E risale alla gara di ritorno contro l’Atletico Madrid, con tanto di rigore tirato in maniera pessima. Le risposte devono arrivare sul campo, non ai microfoni.