Sanchez, manchi solo tu: Lecce-Inter per sbloccare uno ‘zero’

Più di Marko Arnautovic, è Alexis Sanchez il più probabile sostituto di Marcus Thuram per Lecce-Inter di oggi. Per il cileno è il momento di trovare anche il suo primo centro in Serie A.

CACCIA AL GOL – 20 Lautaro Martinez. 10 Markus Thuram. 2 Marko Arnautovic. Ora manca soltanto Alexis Sanchez, tra gli attaccanti nerazzurri, a trovare il gol in questa Serie A. Il cileno ne ha già due all’attivo a stagione, ma entrambi in Champions League. Considerando che sarà lui, secondo le probabili scelte di Simone Inzaghi, a scendere in campo al fianco di Lautaro Martinez in Lecce-Inter, è la sua grande occasione di sbloccare questo “zero” nella casella dei gol segnati in campionato. Un’iniezione di fiducia, quella datagli dal tecnico, che Sanchez dovrà ripagare nel migliore dei modi.