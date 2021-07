Sanchez, Inter e Inzaghi aspettano ma obiettivi diversi

Alexis Sanchez sta lavorando per recuperare la condizione in vista dell’inizio della nuova stagione con l’Inter, salvo novità dal mercato.

TUTTO TACE – Alexis Sanchez è di nuovo a Milano dopo la deludente Copa America col Cile. Il numero 7 è ancora un giocatore dell’Inter, nonostante la dirigenza continui a tenere le antenne attive in caso di eventuali offerte. Il cileno è infatti tra i giocatori più pagati in rosa (7 milioni netti all’anno) e, per età (classe 1988) e contratto (scade nel 2023), è tra i più alti nella lista dei cedibili. Dal mercato, tuttavia, tutto tace: per gli stessi motivi sopra descritti, l’ex Manchester United non è facile da piazzare. Al termine della sessione manca ancora un mese, nel frattempo lui si prepara per iniziare la stagione con l’Inter.

RECUPERO IN VISTA – Sanchez rimane quindi la terza punta nerazzurra, dietro agli intoccabili Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ma non si sa ancora se Simone Inzaghi potrà averlo a disposizione alla prima di campionato (il 21 agosto contro il Genoa). Il cileno deve recuperare dall’infortunio che ha compromesso la sua Copa America e, visto il suo pregresso con gli infortuni, l’Inter non intende affatto accelerare. Sia il recupero, sia il mercato – in definitiva – possono aspettare.