Sanchez in Inter-Real Sociedad, sessantacinque minuti di assenza

Sanchez è partito titolare in Inter-Real Sociedad. E ha messo in campo una prestazione inconsistente. Nei sessantacinque minuti che ha giocato praticamente non si è visto.

PRESENTE MA ASSENTE – Si parla tanto della prestazione di Alexis Sanchez con la Real Sociedad. E quindi è necessario andare a vederne i numeri effettivi. Che mostrano un fatto: il cileno risulta sostanzialmente assente nella partita. Malgrado sia partito titolare e sia rimasto in campo per sessantacinque minuti.

TOCCHI AL MINIMO – Guardiamo la grafica dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

In totale Sanchez ha toccato 10 palloni. In 65 minuti. Un dato che sicuramente è stato influenzato dalla grande pressione avversaria, ma comunque sinistramente basso. Specialmente per un giocatore che fa del venire incontro, del fare da raccordo il suo principale punto di forza a questo punto della carriera. La metà dei suoi tocchi per di più arrivano nella metà campo dell’Inter. I passaggi sono 7, realizzati al 71%. Ma è il suo effettivo rendimento offensivo a far capire l’inconsistenza della sua prova.

Prendiamo una grafica riassuntiva da Sofascore:

Offensivamente il suo contributo è stato zero. Zero gol, zero tiri, zero assist, zero dribbling. E anche il singolo passaggio chiave che statisticamente gli viene attributo, in realtà è un passaggio sbagliato a un compagno in ottima posizione. Aggiungiamoci anche le due volte che si è fatto pescare in fuorigioco e il quadro è chiaro. Ah, e nel caso poteste pensare che ci sia una compensazione sul lato difensivo, rimarreste delusi. Anche lì, statisticamente abbiamo uno zero ad ogni voce. Una prova da assente.