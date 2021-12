Sanchez in Inter-Cagliari ha la sua occasione di dimostrarsi top player

Inter-Cagliari può diventare la partita di Alexis Sanchez. Il cileno potrebbe avere l’occasione inattesa di dimostrarsi un top player decisivo.

OCCASIONE INATTESA – Inter-Cagliari dovrebbe vedere tra i suoi titolari Alexis Sanchez. Il cileno in attacco dovrebbe far rifiatare uno dei due più utilizzati da Inzaghi, vale a dire Dzeko e Lautaro Martinez. E visto quello che è diventata la partita la sua titolarità diventa un fatto non banale.

STATUS DA DIMOSTRARE – Quello che sembrava semplice turnover diventa un’opportunità. Sanchez si sente un top player. Un giocatore decisivo, che merita più spazio, un ruolo di primo piano. Però questa sarebbe appena la sua seconda presenza da titolare in stagione. Un po’ poco in generale, ma in particolare per per il giocatore più pagato in rosa. Inter-Cagliari rappresenta quindi l’occasione di dare un segnale al suo allenatore.

FARE LA DIFFERENZA – Sanchez magari pensava di giocare titolare una partita di secondo piano. Invece potrebbe trovarsi titolare nella sfida che vale il primo posto. Vale a dire quello che un giocatore che si sente top sogna.. Per dimostrare di essere decisivo. Alexis ha l’occasione di mettere il suo marchio sul primo posto dell’Inter. Facendo parlare solo il campo.