Sanchez, gerarchie ribaltate nelle ultime gare. Adesso il mercato è lontano

Sanchez, nell’ultimo mese, è salito nettamente di rendimento in Serie A. Le voci di mercato, che lo hanno accompagnato per tutta la sua esperienza all’Inter, sembrano lontane

PRESTAZIONE – Alexis Sanchez ha vissuto, forse, il suo periodo migliore con la maglia dell’Inter. Il cileno, dopo aver trovato il primo gol stagionale in Serie A contro il Cagliari, si è ripetuto contro la Salernitana, sfoderando prestazioni maiuscole e dimostrando una continuità fisica e tecnica, all’interno della partita, che non aveva mai mostrato nel corso della sua esperienza in nerazzurro. Il cileno, adesso, è una pedina importante nello scacchiere di Inzaghi e, le voci di mercato che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, sembrano oramai un lontano ricordo.

ADDIO? – Per Sanchez pesa, in particolar modo, l’ingaggio da 7 milioni di euro netti. Un ingaggio pesante, che non aveva corrispondenza con le prestazioni offerte in campo. Adesso la situazione è diversa ed il calciatore comincia a rendere, anche se è probabile che, a giugno, possa esserci l’addio al nerazzurro, in ottica ringiovanimento del reparto offensivo nerazzurro, che potrebbe accogliere Scamacca.