Inter, servirÃ  il miglior Sanchez. Sogno Europa League passa anche da lui

Inter, servirà il miglior Sanchez. Sogno Europa League passa anche da lui

Alexis Sanchez si è guadagnato, negli ultimi mesi, la conferma nella rosa dell’Inter. Complici le prestazioni convincenti del cileno nel girone di ritorno in Serie A. L’attaccante ex United ha dato imprevedibilità ed estro ad un attacco che sembrava essersi fermato. Sanchez è fondamentale per Conte. Il sogno Europa League passa anche dalle performance del cileno

FONDAMENTALE – Alexis Sanchez negli ultimi mesi, si è rivelato un elemento fondamentale per l’Inter di Antonio Conte. In un periodo in cui Lautaro Martinez, complici le insistenti voci di mercato, accusava una flessione, il cileno si è rivelato l’uomo chiave dell’attacco nerazzurro. Tanto da meritarsi la conferma in nerazzurro: accordo con il Manchester United e l’Inter che “abbraccia” il cileno per i prossimi tre anni. Il Sanchez ritrovato degli ultimi mesi è un elemento fondamentale per la rosa di Antonio Conte. Il sogno Europa League passa anche dalle sue giocate.

IMPREVEDIBILE – Sanchez ha portato imprevedibilità nell’attacco nerazzurro. La tecnica, i repentini cambi di direzione e la notevole visione di gioco, hanno fatto sì che il cileno risultasse spesso decisivo. Basti pensare alla mole di assist serviti ai compagni post-lockdown: 7, accompagnati anche da 3 gol personali. Numeri di tutto rispetto e che certificano l’ottimo stato di forma dell’attaccante ex Manchester United. La sua qualità può e dovrà essere decisiva nel prosieguo della competizione europea. A cominciare magari dalla sfida con il Bayer Leverkusen: i difensori della squadra tedesca sono fisicamente molto strutturati e potrebbero soffrire la rapidità del “Niño Maravilla”.