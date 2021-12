Sanchez finalmente in forma, ma tra un mese incombe il solito Cile

Sanchez finalmente ha dimostrato il suo valore in maglia Inter. A fine gennaio però incombe una nuova convocazione col Cile.

FINALMENTE IN FORMA – Sanchez nell’ultimo mese si è ripreso l’Inter. Anche in modo deciso. Ha giocato per sei gare consecutive tra campionato e Champions. Due volte da titolare. Arrivando a disputare una partita da 90 minuti, col Cagliari. Un giocatore finalmente recuperato in modo completo. Una risorsa per Inzaghi, un’alternativa di grande qualità utile sia dall’inizio che a gara in corso. Potenzialmente fondamentale soprattutto in vista del prossimo periodo di fuoco del calendario nerazzurro. Ma a fine gennaio incombe il Cile.

SOSTA A FINE GENNAIO – Il Cile. Il solito Cile. L’ultima volta che Alexis ha giocato con la maglia rossa era il 17 novembre. E curiosamente si era infortunato. Saltando così tre partite, con Napoli, Shakhtar e Venezia. Le prossime partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali, sono in programma i 28 gennaio e il primo febbraio. Con Argentina e Bolivia. La Roja si sta giocando punto a punto la qualificazione e quindi Sanchez, come Vidal, sarà un elemento fondamentale. Il che fa rima con partite da titolare senza sostituzioni. L’Inter insomma tra un mese tornerà a guardare con apprensione a cosa succede dall’altra parte dell’oceano. Cosa che, giusto per completare il calendario, succederà di nuovo il 24 e 29 marzo.

SFRUTTARE IL PERIODO – Non è un caso che il periodo migliore di Sanchez in maglia Inter sia coinciso con un mese e spiccioli senza impegni con la sua nazionale. Il problema è sempre lo stesso. Da due anni. Inzaghi fa bene a godersi il suo numero 7 e sfruttarlo finché non finisce in mani di altri. Soprattutto nel prossimo periodo di fuoco. Visto che i fatti suggeriscono che quasi sempre la cosa comporta un problema.