Sanchez, finale di stagione da spettatore? Ultimo gol troppo lontano

Sanchez è il grande assente delle ultime otto partite dell’Inter. L’ultimo assist del cileno risale alla gara di Torino. L’ultimo gol addirittura a quella di Parma. Conte si aspetta decisamente di più

ASSENTE INGIUSTIFICATO – Alexis Sanchez è il grande assente di queste ultime partite dell’Inter di Antonio Conte. Il cileno non segna dal 4 marzo, giorno della doppietta al Parma che ha consentito ai nerazzurri di ottenere tre punti fondamentali in ottica scudetto.

JOLLY – Dopo i settanta minuti col Parma, Sanchez ha giocato titolare soltanto contro il Cagliari, senza però trovare la via della rete. Il cileno ha avuto solo spezzoni per potere incidere nelle ultime uscite. Antonio Conte, però, da lui si aspetta sempre qualcosa in più, calcolando che si tratta dell’unica vera alternativa a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

ASPETTATIVE – Questa panoramica giustifica le lacune della rosa nerazzurra, che nel reparto offensivo non è completa come qualcuno potrebbe pensare. Sanchez, dal canto suo, non ha impattato benissimo le ultime uscite e le occasioni per guadagnarsi un futuro stabile all’Inter si stanno riducendo. Antonio Conte sta cercando di spronarlo, utilizzando la solita tecnica del ballottaggio fittizio (vedi articolo).