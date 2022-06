Sanchez e Vidal un monito per l’Inter: emblemi di operazioni da evitare

Alexis Sanchez ed Arturo Vidal sono in uscita dall’Inter. Per i cileni pesa, enormemente, l’ingaggio monstre accordato al momento dell’arrivo. Operazioni che, i nerazzurri, dovranno evitare in futuro

PESO – Le avventure di Alexis Sanchez e di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter sono giunte al capolinea. I due calciatori cileni lasceranno il club nerazzurro, soprattutto per una questione di rendimento basso se rapportato al peso di entrambi sulle casse del club. Vidal, infatti, guadagna circa 7,5 milioni netti, Sanchez circa 7 milioni: stipendi faraonici che cozzano con la sostenibilità tanto cara a Marotta ed alla proprietà nerazzurra. L’errore dell’Inter, però, è a monte: perché avallare operazioni così onerose per calciatori non indispensabili e quasi a fine carriera?

MONITO – Le esperienze di Vidal e Sanchez all’Inter non hanno rispettato le attese: pochi lampi e tante ombre, rendimenti mai continui e la sensazione che entrambi, comprensibilmente, avessero finito la benzina nel serbatoio, almeno per giocare ad altissimi livelli con continuità. La sensazione è che, operazioni di questo tipo, faranno da monito per la gestione futura degli arrivi a parametro zero dell’Inter. Costi più contenuti e contratti di minore lunghezza: in tal senso va vista l’operazione Mkhitaryan, arrivato in nerazzurro con un biennale a 4 milioni. L’addio di Sanchez e Vidal ai colori nerazzurri è quindi inevitabile e aprirà nuovi scenari di mercato per l’Inter, pronta all’affondo per Dybala.