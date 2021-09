Sanchez è tornato: in Inter-Bologna il cileno è apparso in buona forma

In Inter-Bologna è tornato a giocare Alexis Sanchez. Il cileno negli ultimi minuti ha fatto il suo esordio stagionale, mostrandosi in buone condizioni.

RITORNO IN CAMPO – Inter-Bologna ha visto il ritorno in campo anche di Alexis Sanchez. Una notizia visti i problemi al polpaccio che lo hanno tormentato per oltre due mesi. Inzaghi lo ha mandato in campo negli ultimi 24 minuti, a risultato acquisito apposta per togliergli un po’ di ruggine. Appena in tempo per entrare attivamente nell’azione del gol del 6-0. E sono arrivate buone risposte.

QUASI TREQUARTISTA – Sanchez in 24 minuti ha toccato 19 palloni. Questa è la grafica che li rappresenta, presa da Whoscored:

Interessante notare come Alexis sia venuto a giocare praticamente a ridosso dei centrocampisti. Sempre incontro, pronto ad aiutare lo sviluppo della manovra. Più trequartista che attaccante, con una tendenza ad allargarsi sulla fascia sinistra (vedere azione del 6-0). Questa è la sua heatmap, sempre da Whoscored:

I passaggi sono 16 e ha messo insieme anche 2 dribbling. Inzaghi ha ritrovato un giocatore che gli fornisce opzioni diverse da tutti gli altri. Un buon inizio, in cui il numero 7 è apparso voglioso e sciolto nella corsa.