Sanchez è di nuovo al suo posto: come l’anno scorso re degli assist

Alexis Sanchez all’Inter fa rima con assist. Il cileno nella prima stagione ha dominato la statistica e in questa stagione si sta confermando.

RE DEGLI ASSIST – Nella sua esperienza all’Inter Sanchez si è sempre distinto in una particolare voce statistica. Quella degli assist. Fin dalla sua prima stagione, anche con tutti i problemi fisici, è stato il migliore della rosa nel mandare in porta i suoi compagni. Per lui 9 assist in totale. In quella attuale si sta confermando.

CONFERMA – Per non perdere le buone abitudini il primo assist è arrivato nella prima gara della stagione, contro la Fiorentina. Feeling subito intatto. Contro i viola, nel dubbio, si è confermato anche al ritorno. Nell’ultimo periodo ha accelerato la sua produzione. Il risultato è che adesso Sanchez con 6 assist è al top tra i giocatori dell’Inter per le statistiche della Lega Serie A. Riuscirà a migliorare il suo record dello scorso anno?

