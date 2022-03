Sanchez, dimentica Liverpool e salva l’Inter. Ora nuova chance da titolare

Sanchez è tornato a segnare gol pesanti (come dimenticare quello contro la Juventus in Supercoppa italiana?) dimenticando di fatto l’espulsione di Anfield. Contro la Fiorentina potrebbe tornare a giocare da titolare.

DA TITOLARE – Alexis Sanchez ieri allo stadio Olimpico Grande Torino è tornato ad essere decisivo grazie a un suo gol, praticamente allo scadere, salvando la faccia all’Inter e agguantando l’1-1. Un iniezione di fiducia per lui dopo la notte di Liverpool dalla quale era uscito colpevole a causa dell’espulsione rimediata proprio nel momento migliore per i nerazzurri. L’attaccante cileno già dalla prossima partita (contro la Fiorentina), avrà la possibilità di tornare a giocare da titolare, complice soprattutto la diffida di Lautaro Martinez (vedi articolo). Con lui in attacco ci sarà Edin Dzeko, autore dell’assist realizzato contro il Torino.