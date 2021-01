Sanchez, contro la Fiorentina occasione da non fallire. Serve una scossa

Condividi questo articolo

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Alexis Sanchez, contro la Fiorentina, dovrebbe partire titolare. Occasione importante per il cileno chiamato a scuotersi dopo la prova non eccelsa contro la Sampdoria.

RIPARTENZA – Alexis Sanchez, dopo un periodo ai box, è tornato in campo nella sfida tra Sampdoria ed Inter. Negli occhi dei tifosi c’è ancora il calcio di rigore sbagliato dal cileno che ha indirizzato l’andamento del match. Adesso, per il cileno, c’è un’altra chance: nella sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia, in programma domani alle 15:00, Sanchez dovrebbe partire titolare. Si tratta di un’occasione da non fallire.

OCCASIONE – Sanchez ha portato imprevedibilità nell’attacco nerazzurro. La tecnica, i repentini cambi di direzione e la notevole visione di gioco, hanno fatto sì che il cileno risultasse spesso decisivo. Il “Niño Maravilla” ha dimostrato di poter innescare al meglio sia le punte che gli esterni giocando tra le linee nel reparto offensivo nerazzurro. Spesso infatti, il cileno, ha servito palloni invitanti ai compagni di reparto o ha innescato Achraf Hakimi sugli esterni. Ma, il cileno, deve migliorare in un aspetto fondamentale: l’efficacia sotto porta. Troppo pochi i gol segnati rispetto alle occasioni create. La sfida contro la Fiorentina rappresenta un’occasione ghiotta: un match importante in una competizione che l’Inter ha il dovere di onorare.