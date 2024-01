Sanchez confermato? All’Inter servono delle risposte urgenti

Alexis Sanchez è l’attaccante che meno convince e che crea grandi dibattiti. Il cileno vuole rimanere all’Inter, ma servono risposte sul campo.

PRESTAZIONI – Alexis Sanchez non convince proprio tra i tifosi dell’Inter. I due gol in Champions League, di cui uno decisivo con il Salisburgo a San Siro, non sono abbastanza per giustificare il suo ruolo da quarta punta. Il problema principale non sono però le sue prestazioni, bensì il suo nuovo modo di giocare. Il cileno non si comporta da attaccante, ricopre una zona di campo meno offensiva e più vicina al centrocampo. A Simone Inzaghi non serve assolutamente però questo apporto, perché senza Lautaro Martinez o Marcus Thuram l’unico che può sostituirli ed è di ruolo è Marko Arnautovic. L’austriaco non dà proprio grandissime garanzie dal punto di vista fisico. Per ora non è in dubbio la permanenza di Sanchez fino a fine stagione, anche il calciatore vuole rimanere per provare a vincere lo Scudetto. Servono però risposte urgenti in campo, perché il tema ‘quarta punta‘ è da affrontare dalle parti di Viale della Liberazione. Non è detto che il mercato si fermi al colpo Tajon Buchanan dal Club Bruges, oggi arrivato a Milano per visite mediche e firma.