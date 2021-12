Sanchez, conferma meritata. Ora serve tenere alto il ritmo

L’Inter ha riscoperto Alexis Sanchez. Il cileno sembrava diventato un giocatore misterioso dalle parti di Appiano Gentile ma Simone Inzaghi, con la sua mano, lo ha recuperato. Le ottime prestazioni del 7 nerazzurro valgono la conferma. Ora serve tenere fino alla fine.

CONFERMA – Andava a caccia di conferme Sanchez per convincere la società a non cederlo in questo mercato invernale. Inzaghi, una volta al 100%, gli ha dato fiducia e il cileno ha ripagato con due gol in due partite da titolare e ottime prestazioni in generale. Il punto interrogativo da parte della società ovviamente arrivava dallo stipendio ma il Nino Maravilla ha saputo convincere tutti. Ora sembra che i fantasmi di una cessione siano spariti del tutto anche se, da gennaio in poi visti i tanti impegni ravvicinati, servirà mantenere alti i ritmi e sperare che non ci siano altri stop muscolari.