Sanchez, condizioni in crescita! Inter-Bologna per confermare

Alexis Sanchez potrebbe partire titolare in Inter-Bologna. Un’altra occasione da titolare per il cileno dopo Salerno, per confermare i progressi mostrati nelle ultime partite

CHANCE – Sanchez, dopo l’occasione contro la Salernitana, potrebbe ritrovare la maglia da titolare nel match di domani contro il Bologna. Il cileno è reduce da alcune buone prestazioni, con poche occasioni create ma con una voglia ed una “garra” forse mai mostrate nella sua prima incarnazione in nerazzurro. Il cileno, in evidente ritardo di condizione nelle prime uscite, ha mostrato sensibili progressi mano a mano che ha ritrovato minutaggio. Ed avere un Sanchez in forma è fondamentale per Inzaghi e per l’Inter, soprattutto vista l’assenza di Arnautovic, che starà ai box almeno sino a novembre. Fondamentale, inoltre, dar riposo sia a Thuram che a Lautaro Martinez: la staffetta fra i due attaccanti “principali” dell’Inter e Sanchez dovrà essere gestita nella migliore maniera, per evitare sovraccarichi e potenziali infortuni.