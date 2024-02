Sanchez coglie l’occasione: in Lecce-Inter torna il leone

Lecce-Inter ha visto Alexis Sanchez tornare protagonista. Il cileno ha giocato titolare, risultando un fattore sia nella manovra che nelle giocate decisive.

FIDUCIA RIPAGATA – Lecce-Inter per le scelte di Inzaghi era diventata una partita significativa in particolare per Alexis Sanchez. Il cileno infatti è stato rilanciato titolare dal tecnico, e questo in una gara caratterizzata da molte rotazioni significava anche dargli delle resposabilità. E il numero 70 ha risposto sul campo con la miglior prestazione stagionale,

PUNTA DI RACCORDO – Sanchez è partito da punta in coppia con Lautaro Martinez. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

L’attaccante ha giocato tutta la partita, risultando un protagonista del gioco. Assecondando le sue tendenze, è venuto spesso incontro per cucire la manovra. Facendosi vedere in più zone del campo, per sfuggire alle coperture del Lecce. E su questo movimenti è stato bravo ad aggiungere giocate di qualità.

PRESENZA NEL GIOCO – Questa è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Sanchez ha messo insieme ben 52 tocchi, risultando praticamente un centrocampista in più. Una grande differenza rispetto ad altre sue uscite, in cui faticava a tenere palla finendo praticamente per sparire dal campo. I passaggi sono 38, realizzati al 68% per una sua tendenza a cercare la giocata rischiosa, magari in verticale. A conferma, i 21 passaggi realizzati in avanti sono il secondo miglior dato della squadra. E a proposito della presenza a centrocampo, è primo per passaggi realizzati sulla trequarti con 18. La cosa più importante però è la qualità: 2 passaggi chiave, 2 occasioni da gol, una grande occasione creata e l’assist del 2-0 di Frattesi. Una prestazione in cui è mancata solo una cosa. Il gol, o meglio ancora prima qualche tiro. Perché per quelli Sanchez è rimasto a zero. Riuscendo però ugualmente a risultare decisivo.