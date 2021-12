Sanchez, chance contro il Torino? Giocare e convincere tutti

Due indizi sono una coincidenza, tre fanno una prova. Alexis Sanchez, dopo le gare con Cagliari e Salernitana dove sono arrivate ottime prestazioni e due gol, vuole fare tre su tre e chiudere questo 2021 nel migliore dei modi. Il Torino è dunque una gara per confermarsi.

CONVINCENTE – Sanchez, dopo due gare eccellenti e dopo anche il ritorno al gol con continuità, vuole convincere l’Inter a credere ancora in lui. Le voci su un suo possibile addio sono tante, questo sì, ma il cileno ha voglia di rimanere ancora ad alti livelli e dunque, rimane all’Inter. Le polemiche della prima parte di stagione per lo scarso utilizzo è stato messo da parte e Inzaghi, con un super lavoro, lo ha recuperato. La fantasia del cileno è preziosa. Ha qualità uniche che nessuno nell’Inter ha. I due gol consecutivi contro Cagliari e Salernitana rilanciano le sue quotazioni in casa Inter. Ora c’è da confermare questo finale di 2021 in crescita e domani contro il Torino, Inzaghi pensa anche a lui per scalfire la difesa di Ivan Juric.