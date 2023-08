Sanchez, bentornato! Il campione è così, ma Inter spera una cosa

Sanchez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, per la seconda volta. Il cileno infatti era andato via solo un anno fa, tra l’altro accompagnato alla porta con una ricca buonuscita. Ora la società torna sui suoi passi e anche il Nino Maravilla dovrà impegnarsi per non ricommettere gli stessi errori

CAPRICCI – Alexis Sanchez ha fatto ritorno all’Inter dopo un solo anno al Marsiglia. Il cileno, che ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni, punta ovviamente in alto, esprimendo tutta la sua proverbiale voglia di vincere. E questo va certamente bene. Ciò che l’Inter e Simone Inzaghi probabilmente non vogliono rivedere sono i capricci del Campione che – come lo stesso Sanchez disse -, “è così…”.

Sanchez-Inter, un ritorno inaspettato che fa felici tutti purché si rispettino i ruoli e le scelte

Sanchez è sicuramente un calciatore sempre affamato, cosa che gli ha sempre dato una marcia in più. L’ex Barcellona, oltre al talento, ha moltissima ambizione e dedizione per il suo lavoro. Tutte qualità positive che a volte, però, vengono spinte all’eccesso. Ed è proprio a quel punto che non deve più arrivare il Nino Maravilla. Sono noti infatti i capricci del campione, che quando non gioca fa di tutto per esprimere il suo dissenso, anche e soprattutto tramite i social. Inzaghi ovviamente è ormai preparato e saprà come gestirlo, trasformando i suoi malesseri in energia positiva come spesso è successo. Attualmente rappresenta la quarta scelta di un attacco praticamente stravolto, dove l’unico insostituibile è Lautaro Martinez. Per il resto, chi avrà meritato di più scenderà in campo e su questo non ci sono dubbi. A Sanchez non rimane che lavorare per scalare le gerarchie.