Sanchez arma, Conte lo sa. Cresce e l’Inter gode: 2 nuove possibilità

Sanchez si è fermato a un bellissimo palo nella trasferta di ieri dell’Inter contro il Ludogorets. L’attaccante, però, sta dimostrando, partita dopo partita, che la sua condizione è in netta crescita. Conte, come sottolineato dopo il match, è pronto a gestirlo al meglio

TRIS OFFENSIVO – Lautaro Martinez e Lukaku, Lukaku e Lautaro Martinez. Nella prima parte di stagione, la coppia ha fatto la fortuna dell’Inter, ma l’assenza di sostituti e alternative fisse oltre al giovane Esposito, alla lunga ha pesato. L’infortunio di Alexis Sanchez ha negato a Conte diverse possibilità tattiche, ma il ritorno del cileno potrebbe riaccendere le chances di trasformismo tattico.

ARMA IMPROPRIA – Sanchez, infatti, appare uno dei pochi in grado di sparigliare le carte con la sua tecnica e la sua velocità. Ora la priorità è tornare al 100% e Conte ha intenzione di gestire nel miglior modo possibile per favorire questo processo. In primo luogo, sarà certamente la prima alternativa a Lautaro Martinez e Lukaku, in modo da favorirne il riposo. Ma attenzione anche a un eventuale 3421, dove il cileno agirebbe sulla stessa linea di Eriksen o Sensi alle spalle della punta. Infine, anche se non dovesse partire titolare, l’ex Udinese sa come far male a partita in corso contro difensori stanchi e con la sua capacità di dribbling e tiro.