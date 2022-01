Sanchez, altro ingresso frizzante. Ora la pausa dove incrociare le dita

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Venezia e lo ha fatto con l’ingresso dalla panchina di alcuni uomini chiave. Dumfries ha fornito l’assist per il gol vittoria di Dzeko ma anche Sanchez, entrato a gara in corso, è stato determinante.

FRIZZANTE – Bisogna sottolineare, ancora una volta, l’ingresso in campo frizzante di Alexis Sanchez. Il cileno, subentrato a gara in corso al posto di Lautaro Martinez, è stato uno dei più attivi nel reparto offensivo. Voglia di giocare il pallone, voglia di incidere. Il Nino Maravilla ha saputo prendere per mano l’Inter e trascinarla nell’assedio finale al Venezia. Qualche giocata poteva essere più lucida ma ci sarà tempo per questo. Cosa serve fare ora? Serve che Sanchez, impegnato con il suo Cile nelle qualificazioni mondiali, torni in Italia integro. Simone Inzaghi ovviamente incrocia le dita e spera che tutto fili liscio.