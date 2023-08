Dal Sanchez 2019 al Sanchez 2023: Inter, il vero colpo lo fai ora!

Sanchez è pronto a ritornare nuovamente all’Inter dopo l’anno passato al Marsiglia. Si tratta della seconda esperienza in nerazzurro

COME BACK − E quando meno te lo aspetti, ecco che arriva la sorpresa: Alexis Sanchez è pronto a ritornare all’Inter. Dalla serie ‘A volte ritornano’ il centravanti cileno, dopo appena un anno fuori dalle mura italiane e milanesi, ritornerà a giocare all’Inter. Lo status rimane quello che è: ovvero di un giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili, dall’esperienza e dal carisma non banali, ma con un bagaglio statistico (parliamo soprattutto di gol) nettamente al di sopra del primo Sanchez. Paradossalmente, il Sanchez bis – ormai alle soglie delle 35 primavere – arriverà con una nomea differente dall’El Nino Maravilla di Contiana memoria.

IL PRIMO − Il primo Sanchez nerazzurro, arrivato nell’estate del 2019, fu una soluzione low cost promossa da Antonio Conte negli ultimi giorni di mercato. Operazione praticamente a zero con metà dell’ingaggio (14 intero) pagata dal Manchester United. In termini di numeri e statistiche, arrivava a Milano un giocatore quasi sul viale del tramonto. Nelle precedenti due stagioni aveva collezionato la bellezza di appena 27 presenze, condite da due reti. Un giocatore alle prese con diversi acciacchi fisici, che si ripresentarono puntualmente all’Inter. In due stagioni sotto l’egida di Conte, Sanchez mise a referto 11 gol, sette nella stagione del 19esimo scudetto. Decisamente meglio, l’annata con Simone Inzaghi. Il ‘Leone in gabbia’, oltre a decidere la famosa Supercoppa Italiana contro la Juventus, chiuse la stagione (l’ultima in maglia Inter) con 39 presenze e nove reti.

RINASCITA − Lo scorso anno, la decisione di Sanchez di lasciare l’Inter. Una separazione oggettivamente non amichevole, con tanto di buonuscita da 7.5 milioni di euro a favore del cileno. L’approdo al Marsiglia la nuova rinascita: 44 presenze e 18 gol, ben 14 in Ligue 1. Cifre assolutamente non banali. L’ultima volta a doppia cifra in campionato nella stagione 2016/17 con la maglia dell’Arsenal (24 gol). L’Inter, dunque, ritroverà un giocatore praticamente rinato e con una condizione psico-fisica nettamente positiva.