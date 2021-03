San Siro torna una roccaforte inespugnabile: Conte gli ha ridato prestigio

Lautaro Martinez (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Un fortino violato con troppa facilità negli ultimi anni, ma che in questa stagione è tornato inespugnabile. San Siro è il luogo in cui l’Inter dovrà costruire la sua cavalcata trionfale, passando per gli scontri diretti con Atalanta e Roma

ROCCAFORTE – La comoda vittoria contro il Genoa ha certificato una piacevole certezza della stagione dell’Inter: San Siro è tornato un fortino inespugnabile. Escludendo le partite di Coppa Italia, infatti, l’Inter ha messo in fila nove vittorie nelle ultime nove uscite nel suo stadio. L’ultimo non successo risale al 31 ottobre scorso: Inter-Parma 2-2, tra mille polemiche. L’ultima sconfitta casalinga, invece, è del 17 ottobre, e corrisponde al derby d’andata, ampiamente riscattato dalla prestazione feroce nell’ultima stracittadina.

RULLO – Se è vero che la pandemia ha alleggerito il concetto di ‘fattore campo’, va pur sempre rimarcato che l’Inter ha il miglior rendimento casalingo in serie A: 31 punti totali, frutto di 10 vittorie, 1 pareggio ed una sola sconfitta. Media punti ferma a 2,58, 35 goal fatti e 14 subiti. In trasferta, invece, è il Milan ad avere il passo migliore: 31 punti per i rossoneri, 25 per l’Inter di Antonio Conte. Da qui alla fine del campionato, i nerazzurri giocheranno 7 partite a San Siro e 7 in trasferta. Tra le gare interne di un certo rilievo, spiccano quelle con Atalanta (lunedì 8 marzo) e Roma (mercoledì 12 maggio).