Stadio, -1 alla decisione definitiva: incontro determinante per Inter e Milan

San Siro è lo stadio nel quale attualmente disputano le proprie partite casalinghe l’Inter e il Milan. I club meneghini incontreranno domani il sindaco di Milano Beppe Sala per decidere se proseguire nella Scala del calcio.

LA SITUAZIONE – Dossier stadio: Inter e Milan potrebbero definire nella giornata di domani il loro orientamento finale in merito alla struttura in cui giocheranno nei prossimi anni. Nello specifico, ci si attende che dall’incontro con il sindaco di Milano Beppe Sala possa emergere la posizione definitiva dei due club riguardo il futuro. La volontà del comune è chiara, mentre quella delle due società non è ancora emersa nella sua interezza.

Inter e Milan: futuro insieme? Dove, nel caso?

LO SCENARIO – Inter e Milan potrebbero proseguire insieme sia a San Siro che a Rozzano. Lo stadio nel quale potrebbero disputare le proprie partite casalinghe non sarà necessariamente rappresentato dalla Scala del calcio, per un motivo principale: i ricavi che deriverebbero dall’introduzione di una nuova struttura. L’unica motivazione che potrebbe indurre le due società meneghine a continuare a giocare a San Siro sarebbe quella economica, ma per la ragione opposta. I costi per ristrutturare lo stadio sarebbero nettamente inferiori rispetto a quelli per costruirne uno nuovo, ma ciò non impedisce di pensare a un’ipotesi più innovativa. In tal senso, escludere Rozzano non consente di analizzare in maniera oggettiva la situazione presente al momento.