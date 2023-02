Sampdoria-Inter, ritorno al passato: Inzaghi ritrova la sua mediana ideale!

L’Inter si prepara per scendere in campo contro la Sampdoria, con un centrocampo che potrà avere il sapore di ritorno al passato: pronti a partire in blocco dal 1′ Brozovic, Barella e Calhanoglu. Un momento questo che i tifosi nerazzurri hanno tanto atteso. Goia Inzaghi

RITORNO − Marcelo Brozovic è mancato nelle file dell’Inter per tanto, troppo tempo. Esattamente il croato è out da dicembre e, a tutti gli effetti, manca dal campo con il gruppo di Simone Inzaghi dal 2 gennaio. Non aveva, infatti, neanche potuto prendere parte alla gara giocata contro il Napoli a San Siro subito dopo la fine dei Mondiali in Qatar per un problema al polpaccio. In sua assenza, come regista in mezzo al campo, è stato fortunatamente scoperto dal tecnico nerazzurro un super Hakan Calhanoglu. Ma il ritorno sul rettangolo verde di Brozovic resta comunque un’ottima notizia. Tanto per la possibilità di avere più cambi, e quindi disponibilità, quanto per una questione d’intese, con lo stesso turco e anche e soprattutto con Nicolò Barella.

Brozovic dal 1′: in Sampdoria-Inter può tornare il centrocampo dei titolarissimi

TITOLARITÀ − Dopo settimane, che poi sono diventati mesi, Brozovic è pronto per tornare in campo dal 1′ (vedi articolo), dopo essere subentrato nel Derby contro il Milan circa una settimana fa. Recuperando il suo posto da regista nella mediana e facendo sì che Calhanoglu possa ritornare nel suo ruolo titolare, quello di mezzala sulla sinistra. Sul lato opposto, a destra, ci sarà invece Nicolò Barella con cui l’intesa è delle migliori. Brozo è perciò pronto per ritornare ad essere il perno in Sampdoria-Inter e a mettere minuti nelle gambe visti i tanti impegni e soprattutto l’ottavo di Champions League contro il Porto da giocare mercoledì 22 febbraio. Simone Inzaghi può iniziare così a tirare un sospiro di sollievo, per la rosa più lunga (Mkhitaryan, ad esempio, può finalmente rifiatare in panchina) e per la certezza che questo trio ha dimostrato di dare in tante occasioni.