Sampdoria-Inter ha una chiave molto chiara: sarÃ  guerra di cross

Sampdoria-Inter ha una chiave molto chiara: sarà guerra di cross

Ranieri Sampdoria

Sampdoria e Inter hanno in comune nella loro idea di calcio la ricerca dei cross. Quasi ossessiva. I dati della Lega Serie A parlano chiaro.

SFIDA SUI CROSS – La sfida tra Sampdoria e Inter avrà un terreno di elezione su cui verrà disputata. Le due squadre infatti sfruttano entrambe in modo consistente una via precisa per arrivare a far male agli avversari. Parliamo nello specifico dei cross, i palloni che piovono in area dagli esterni. Vera specialità sia di Conte che di Ranieri.

DOMINIO STATISTICO – I dati della Lega Serie A parlano chiaro. L’Inter è la squadra che ha prodotto più cross utili in campionato, arrivando ben a 104. La Sampdoria in questa classifica è terza con 74 (alla pari della Lazio, dietro al Napoli). In quella dei cross sbagliati invece è prima con 116, seguita dai nerazzurri in quarta posizione con 109. In totale fanno 213 cross per gli uomini di Conte, 190 per quelli di Ranieri. Cosa aspettarsi dallo scontro diretto è abbastanza chiaro.