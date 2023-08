Samardzic è già il passato per l’Inter pur non avendo rappresentato assolutamente nulla in termini concreti. Inzaghi guarda avanti e cerca di riadattare il suo disegno a centrocampo con ciò che offre la rosa nerazzurra nel caso in cui il calciomercato venga dichiarato chiuso così

(EX) SOLO DI PASSAGGIO – Tutto è bene quello che finisce bene? Il primo gol stagionale di Lazar Samardzic non è in maglia nerazzurra. E non è una notizia. Forse la notizia è che sia ancora in maglia bianconera. O meglio, con la maglia bianconera dell’Udinese anziché quella di un’altra squadra… Il gol di Samardzic in Salernitana-Udinese ricorda perché l’Inter aveva deciso di puntare sul classe 2002 serbo per completare il suo nuovo centrocampo. E spiega anche perché Udine è una piazza che presto (prestissimo?) starà stretta al 21enne talento di Berlino. L’ipotesi che entro il 1° settembre Samardzic possa raggiungere un’altra squadra diversa dall’Inter, in Serie A o all’estero, è sempre in piedi. Un’ipotesi che l’Inter di Simone Inzaghi ha già messo in conto da tempo. Ed è tempo di guardare avanti ora: l’Inter di Inzaghi senza Samardzic a centrocampo è già scesa in campo. E sta per essere “ufficializzata”, salvo altri contropiedi di calciomercato…

Inzaghi e la soluzione interna senza Samardzic

SOLUZIONE TAMPONE 2×1 – La conferma di Stefano Sensi da “sesto centrocampista” non convince ma diventa necessaria per diversi motivi. A Inzaghi manca sempre un centrocampista strutturato fisicamente e con caratteristiche diverse sia da Sensi sia dagli altri profili già in rosa. Il mediano di peso in rosa non c’è. Ed ecco che torna utile il nome di Lucien Agoumé, in uscita fino al 1° settembre ma potenzialmente “sesto centrocampista” ideale per Inzaghi. Con il jolly Sensi che scala ulteriormente a livello numerico, perché tanto non si parla di gerarchie. Sensi dovrà lavorare da alter ego di Henrikh Mkhitaryan come mezzala sinistra (eventualmente anche da titolare). Agoumé, invece, è l’ultima opzione in mezzo al campo ma solo per i minuti finali, quando servono caratteristiche più difensive davanti alla difesa. Coetaneo sia di Kristjan Asllani, promosso backup di Hakan Calhanoglu in cabina di regia, sia dello stesso Samardzic che, con Davide Frattesi vice di Nicolò Barella, avrebbe giocato pochissimo all’Inter. Del resto, l’ipotesi Agoumé “sesto” senza Sensi aveva senso già prima dell’idea Samardzic. Ecco perché, senza colpi last minute, la soluzione low cost è già in casa: Inzaghi tampona il bluff Samardzic con Agoumé più Sensi per il posto unico rimasto vacante in rosa. Aspettando le ultime ore del mercato estivo, ché poi eventualmente si tornerà a mettere mano al centrocampo nel mese di gennaio.