Samardzic lascia l’Inter: l’impatto a bilancio della (non) operazione

Samardzic non vestirà la maglia dell’Inter dopo le visite mediche effettuate e la lunga attesa pre-firma. Firma che non ci sarà, alleggerendo (solo) il bilancio virtuale nerazzurro. La non-firma del talento serbo cambia in corsa i piani di calciomercato nerazzurri, almeno in teoria…

(NON) OPERAZIONE STOP – E alla fine arriva la fumata nera. Nera ma non nerazzurra. Il centrocampista serbo Lazar Samardzic non vestirà la maglia dell’Inter in questa stagione. A meno che non ci siano altri stravolgimenti… In attesa di altre puntate, la telenovela di calciomercato si chiude con un nulla di fatto. Un nulla di fatto che non cambia nulla sul bilancio reale dell’Inter ma su quello virtuale sì. Cosa cambia senza il classe 2002 Samardzic? Di fatti, l’Inter “recupera” l’investimento stanziato. Si parla di circa 25 milioni di euro, ovvero la cifra necessaria per l’acquisto in prestito oneroso con obbligo di riscatto ed eventuali bonus. Considerando anche l’inserimento del cartellino di Giovanni Fabbian (2003), che adesso rappresenta una plusvalenza sfumata. L’ingaggio lordo ipotizzato, grazie al Decreto Crescita, è di poco inferiore ai 2 milioni di euro annui per cinque anni. Arrotondando per eccesso, 10 milioni fino al 30 giugno 2028. L’impatto a bilancio della non-operazione Samardzic è oggettivo: circa 35 milioni che l’Inter risparmia, senza aver nemmeno investito, dopo le visite mediche di Samardzic a Milano. Ciò significa che c’è spazio per un investimento simile sia a livello di ammortamento sia di monte ingaggi. Sarà davvero così? La risposta, forse, si conosce già ma non è mai quella giusta. O meglio, non può essere quella giusta: esattamente come non è mai stata giusta l’operazione Samardzic per l’Inter. Una non-operazione dall’inizio alla fine, resa “credibile” solo dalla telenovela mediatica che sposta l’attenzione dal “reale” calciomercato nerazzurro di oggi.

Come cambia il mercato dell’Inter senza Samardzic

(NUOVO) MERCATO ALTERNATIVO – Samardzic è sempre stata un’operazione extra per l’Inter. Extra perché non ci sono i margini per investire cifre importanti per il potenziale “sesto” centrocampista. Soprattutto quando mancano portiere, difensore e attaccante titolari. E siccome in porta l’acquisto si chiama Yann Sommer (1988) con Emil Audero (1997) in prestito come vice e in attacco Marko Arnautovic (1989) con Joaquin Correa per il momento confermato in rosa… Beh, di cosa stiamo parlando esattamente? Samardzic è un lusso che l’Inter non può permettersi, oggi, a prescindere dal comportamento scorretto del suo entourage. Ora è tempo di guardare avanti. In maniera concreta. In base a ciò che serve a Simone Inzaghi in rosa. La rivalutazione del non più “esubero” Stefano Sensi lascia credere che non ci sarà nessun altro investimento su un talento a centrocampo. Un po’ come successo con Romelu Lukaku in attacco. Perché, sia chiaro, il ritorno di Arnautovic non c’entra nulla con il no di Lukaku così come la conferma di Sensi non c’entra nulla con l’acquisto o meno di Samardzic. A livello teorico, perché poi a livello pratico l’Inter – almeno mediaticamente – riesce a invertire causa ed effetto. Il passaggio a vuoto su Samardzic, dopo due settimane di ragionamenti taglia e cuci, in qualche modo andrà spiegato. Possibilmente non a parole ma con i fatti, invertendo in corsa i piani di mercato: l’Inter oggi non rinuncia solo a Samardzic ma all’investimento in prospettiva su un talento. Che non sia il classe 2002 serbo dell’Udinese può anche essere accettato per tantissimi motivi, che non sia un altro (anche in un altro ruolo…) no ed è quello l’unico problema adesso a cui trovare una soluzione.