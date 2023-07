Samardzic e l’Inter nel destino sin dalla nascita (via Udine)

Lazar Samardzic, centrocampista serbo dell’Udinese, è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Un destino che – curiosamente – si poteva intuire sin dalla nascita.

SLOT COMPLETO – L’Inter si appresta a colmare il tassello del sesto centrocampista. È infatti notizia di ieri che la trattativa per Lazar Samardzic sia in via di chiusura. I nerazzurri devono solo definire i dettagli della formula con l’Udinese, e il grado di coinvolgimento di Giovanni Fabbian nell’affare. Dopodiché il serbo 2002 potrà realizzare il suo sogno di vestire la maglia dell’Inter. Uno scenario che – curiosamente – era già insito nel destino del giocatore, al momento della nascita.

DESTINO SCRITTO – Samardzic nasce a Berlino da genitori di origine serba il 24 febbraio 2002. Ossia lo stesso giorno in cui a Milano si gioca proprio Inter-Udinese, giornata 24 (come il suo numero di maglia in Friuli) della Serie A 2001/02. Appare quantomeno curioso che, proprio nel giorno della sua nascita, si disputasse una partita tra la sua squadra attuale e quella futura. In quell’occasione i nerazzurri si imposero per 3-2, con reti di Christian Vieri, Nicola Ventola e Sergio Conceiçao, a cui risposero Roberto Muzzi e Giampiero Pinzi. Una partita dal significato pressoché nullo, ma che adesso assume i toni della predestinazione, mentre si attende l’ufficialità del trasferimento di Samardzic all’Inter.