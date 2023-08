Samardzic decide il futuro di Sensi all’Inter? Altri fattori in gioco

Samardzic rimane in sospeso all’Inter. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di assecondare l’entourage del calciatore, forte anche della volontà del giocatore di unirsi al gruppo di Inzaghi. Ora come ora il serbo è più dentro che fuori, ecco allora che avanza un altro nome ma la vera notizia è che si trova già in casa

RISPOSTA CASALINGA – Lazar Samardzic all’Inter rimane un discorso ancora clamorosamente in sospeso. Il serbo, infatti, aveva già svolto le visite mediche prima dello stallo tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore. Sta al centrocampista dell’Udinese decidere il da farsi con l’Inter intenzionata a non cedere nemmeno di un millimetro. Ora come ora regna un certo pessimismo in casa nerazzurra, ma la risposta al mancato colpo nel caso potrebbe già trovarsi in rosa. Parliamo di Stefano Sensi.

Samardzic-Inter, se la trattativa salta del tutto la risposta nerazzurra potrebbe trovarsi già in rosa: Sensi verso la permanenza?

Il centrocampista ex Sassuolo, dopo l’esperienza al Monza, è tornato a Milano dove l’idea iniziale non era quella di rimanere. Adesso, qualora dovesse saltare Samardzic, i piani del club potrebbero cambiare. Il merito è anche di Sensi che dopo un pre-campionato eccellente potrebbe far vacillare sia Simone Inzaghi che i dirigenti, ma per ora non c’è nulla di definito. Sicuramente è apparso in ottima forma ma come ben sappiamo le sue condizioni fisiche non danno molte garanzie e questo potrebbe rappresentare uno scoglio. Samardzic è un po’ l’ago della bilancia in questo momento, ma il futuro di Sensi è inevitabilmente legato anche ad altri fattori.