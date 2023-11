Salisburgo-Inter, Inzaghi va con la linea verde. Poi un’altra novità

L’Inter a Salisburgo per la terzultima gara di Champions League. Inzaghi medita al turnover: dall’Austria arrivano le prime indicazioni di formazione.

LINEA VERDE – Nonostante una gara delicatissima a Salisburgo, l’Inter e Simone Inzaghi si fidano dei suoi giovani. A poche ore dal match che potrebbe valere la qualificazione con due turni di anticipo, l’Inter si affida ai suoi ragazzi più giovani per strappare tre punti decisivi. Con l’assenza forzata di Dumfries, in difesa andrà Bisseck con il suo debutto stagionale dopo aver strappato solo qualche minuto in Serie A. Ad oggi, infatti, l’ex Aarhus ha giocato complessivamente sette minuti toccando le sole due presenze in Serie A tra Monza e e Torino. Per il difensore dell’Under 21 tedesca, ecco quindi la sua prima vera occasione con la maglia dell’Inter.

NON SOLO ‘BISTECCONE’ – Inzaghi, in attesa della riunione tecnica di questo pomeriggio, ha confermato il tutto dopo il risveglio muscolare in Austria. Con una crescita esponenziale in allenamento, Inzaghi ha approfittato dello stop dell’olandese per regalare al classe 2000 la gioia della maglia da titolare in Champions League. Un traguardo meritato, dopo mesi passati a imparare nella cornice di Appiano Gentile. Insieme a lui, anche un altro giovane sarà titolare. Si tratta di Frattesi che prenderà il posto di Nicolò Barella. Nel complesso, saranno sei i giocatori arrivati in estate che il tecnico nerazzurro farà scendere in campo contro il Salisburgo: oltre a Bisseck e Frattesi, saranno titolari anche Sommer, Carlos Augusto, Sanchez e Thuram.