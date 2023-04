Salernitana-Inter, Lukaku il grande atteso: per lui un conto da aprire

Stasera si disputa Salernitana-Inter (fischio d’inizio alle 17), anticipo della ventinovesima giornata della Serie A 2022/23. Dopo l’accesso finale di Coppa Italia contro la Juventus, Lukaku è chiamato a dare risposte.

IL PIÙ ATTESO – Con ogni probabilità, Romelu Lukaku partirà titolare in Salernitana-Inter, che si giocherà oggi alle 17. E, come si è visto spesso nel corso della stagione, il belga sarà tra i protagonisti più attesi della sfida. In primis per farsi perdonare la prestazione negativa contro la Fiorentina, con troppi errori sottoporta. E poi per sfruttare positivamente il climax emotivo al termine di Juventus-Inter.

SCARICARE IN CAMPO – Contro la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia, Lukaku ha trasformato il rigore dell’1-1 finale. Che ricalibra le speranze di accesso alla finale per l’Inter. Ma soprattutto, a causa del trattamento ricevuto da arbitro, avversari e tifosi, ha inconsapevolmente creato uno strappo emozionale nell’ambiente nerazzurro. Trovando il supporto di tutti i compagni e della società (qui il comunicato). Il numero 90 dovrà però essere bravo a trasformare quel picco emozionale in carica positiva in vista di Salernitana-Inter. “Vendicando” sul campo l’ingiusta espulsione. E non solo.

NUOVA VITTIMA – Da un mese a questa parte, Lukaku è il faro offensivo dell’Inter. Sebbene in termini meramente statistici. Nelle ultime cinque partite, il centravanti belga è a quota 2 gol. Entrambi su rigore, contro Spezia e Juventus. E queste due reti corrispondono alle uniche realizzazioni nerazzurre nel periodo analizzato. Pertanto, contro la Salernitana il numero 90 avrà alla sua portata alcune sfide “personali”. Innanzitutto, firmare la prima rete contro i campani, contro cui non ha ancora giocato un singolo minuto. E poi dare un senso alla carica psicologica accumulata contro la Juventus, rispondendo sul campo, a modo suo. Possibilmente su azione, così da riprendere definitivamente feeling con la rete.