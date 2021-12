Salernitana-Inter inizia già oggi: un impegno prima di venerdì

Salernitana-Inter è la sfida in programma venerdì sera alle 20.45 e valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La partita a distanza inizierà già oggi, quando alle 21.00 i campani scenderanno in campo in trasferta contro il Genoa, per la Coppa Italia.

IMPEGNO SETTIMANALE – Salernitana-Inter inizia già questa sera, a distanza. I campani saranno infatti in campo alle ore 21.00 a Marassi contro il Genoa di Shevchenko, in una gara valevole per il secondo turno della Coppa Italia. Un impegno che potrebbe rivelarsi decisivo in vista di venerdì sera alle 20.45, quando i nerazzurri arriveranno al fischio d’inizio con decisamente più giorni di riposo rispetto agli avversari. Una finestra temporale che serviva alla squadra di Simone Inzaghi, da inizio stagione impegnata ogni tre giorni a causa della Champions League. Ora bisognerà riuscire a sfruttare il vantaggio, prima dello sprint che chiuderà il 2021 a San Siro, contro il Torino di Ivan Juric.