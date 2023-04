Salernitana-Inter, Barella una delle poche note positive del match

Per l’Inter la partita con la Salernitana doveva rappresentare la fine della crisi realizzativa e di risultati. Il cross sbagliato da Candreva, finito beffardamente alle spalle di Onana, ha però fatto ripiombare i nerazzurri nel baratro. Solo in pochi si sono salvati nella gara di ieri e uno di questi è stato Nicolò Barella.

SPRECO ECCESSIVO − Per l’Inter ieri con la Salernitana è arrivato l’ennesimo risultato beffa. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca per le tante occasioni sbagliate e in particolare per il gol del possibile 0-2 che Lukaku si è divorato sulla linea. Inzaghi sicuramente ha le sue colpe. Però quando crei così tanto e i tuoi giocatori sprecano in questo modo sarebbe ingeneroso far ricadere tutte le responsabilità sul suo operato. Si potrebbe solo recriminare sui cambi fatti a centrocampo. Questi hanno privato la squadra della dinamicità dei due migliori in campo fino a quel momento, ovvero Asllani e Barella.

LUCE A CENTROCAMPO − In particolare nell’ultima parte della partita è mancata proprio al spinta e la capacità di spaccare in due la squadra avversaria dell’italiano. Barella infatti ieri sembrava essere finalmente tornato quel moto perpetuo che tutti abbiamo imparato a conoscere negli anni. Recuperava palloni, li gestiva con sicurezza e tecnica e in ripartenza palla al piede riusciva a creare superiorità numerica nei pressi dell’area. Inoltre il centrocampista si è reso anche molto pericoloso grazie alla sua propensione all’inserimento. Solo un monumentale Ochoa e, dopo la sua deviazione, il palo gli hanno impedito di portare l’Inter sullo 0-2. Quando lui è infine uscito dal campo la luce della squadra si è via via andata spegnendo fino ad arrivare al più classico dei gol beffa siglato dall’ex di turno. La sua ottima prestazione fa comunque ben sperare per il match di martedì contro il Benfica.