Salcedo può tornare all’Inter, ma è l’attaccante che chiede Conte?

Le voci di mercato dicono che Salcedo potrebbe tornare all’Inter. Il classe 2001 potrebbe dire la sua anche in nerazzurro?

RITORNO IN NERAZZURRO – Secondo le ultime voci di mercato l’Inter starebbe pensando di riportare alla base Salcedo. Il classe 2001, da sempre considerato un grande talento, entrerebbe così nel novero delle punte a disposizione di Conte. Che avrebbe il ritiro estivo per valutarlo dopo i due anni in prestito al Verona. Può essere un’opzione credibile?

QUARTA PUNTA – Il parallelo va fatto con Pinamonti. Lukaku, Sanchez e Lautaro Martinez infatti sono e restano i tre titolari di Conte. L’Inter ha bisogno di una quarta opzione. Da due anni. Pinamonti, dicevamo, nella scorsa estate è rientrato in nerazzurro dal Genoa per coprire appunto questo spot. Ed era sì un giovane, ma con 34 presenze e 7 gol nel Genoa più 27 con 5 gol al Frosinone. Un minimo di esperienza in Serie A insomma l’aveva accumulata, con anche qualche rete all’attivo. Eppure all’Inter ha visto solo la panchina o quasi, trovando spazio (col gol) solo a titolo acquisito. Non una bocciatura, come ha specificato diverse volte il tecnico, ma quantomeno un messaggio chiaro. Cosa può dare in più Salcedo?

QUESTIONE DI BILANCIO – L’italocolombiano ha meno esperienza di Pinamonti. In carriera assomma 40 presenze nell’Hellas Verona e 3 al Genoa. Tutte con Juric come allenatore. E con un minutaggio decisamente ridotto. Nella stagione 2019-2020 ha giocato 677 minuti, nella 2020-2021 è arrivato a 746, con una media di 35 minuti a presenza. Sette volte quest’anno è partito titolare, e ha messo a segno 2 gol. Un giocatore insomma ancora tutto da formare, che ha appena iniziato a capire come gira la Serie A. Difficile, difficilissimo pensare possa essere pronto a prendere anche solo il posto di Pinamonti. Se non con un ragionamento economico. Salcedo infatti guadagna sensibilmente meno dell’attuale numero 99. Un’eventuale avvicendamento tra i due insomma avrebbe più l’aria di un espediente finanziario che altro.