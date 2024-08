Salcedo l’invendibile di casa Inter: e se il problema fosse il ruolo?

Salcedo fa ancora parte della rosa dell’Inter, almeno per quanto riguarda la lista Serie A, ma è in uscita (definitiva?) perché la storica etichetta da esubero non se l’è mai tolta. Il classe 2001 italo-colombiano è di troppo in attacco. Amesso che sia davvero questo il suo ruolo definitivo

MILANO – In casa Inter c’è un esubero storico che negli anni è diventato impiazzabile. E adesso invendibile – almeno in prestito – essendo in scadenza di contratto il 30 giugno 2025. Si tratta di Eddie Salcedo – al secolo Eddie Anthony Salcedo Mora – attaccante italiano di origini colombiane, essendo nato a Genova il 1° ottobre 2001 da genitori colombiani. Prodotto del vivaio del Genoa, dove cresce fino al 2018, anno in cui l’Inter decide di portarlo a Milano, in prestito oneroso con diritto di riscatto, ancora 16enne. Salcedo aveva alle spalle già il debutto in Serie A e in Coppa Italia con la maglia rossoblù. Una stagione con l’Inter Under-19 in Primavera 1 di Armando Madonna e via alla girandola di prestiti. Una girandola che dura da cinque anni.

Le stagioni dell’attaccante lontano da Milano: da Verona a Lecco

CARRIERA IN PRESTITO – L’investimento che l’Inter fa sul Salcedo minorenne è importante. In doppia cifra. Oltre 10 milioni di euro per un talento che promette tanto. Tantissimo. Due stagioni in prestito all’Hellas Verona di Ivan Juric, con 4 gol all’attivo tra Serie A (3) e Coppa Italia (1). Una stagione allo Spezia di Thiago Motta, sempre in Serie A, ma senza reti. Una stagione in Serie B divisa tra il Bari agli ordini di Michele Mignani e la “casa” Genoa con Alberto Gilardino, segnando 4 gol in campionato, 2 per ogni squadra. Mezza stagione all’estero, precisamente in Spagna, tra le fila dell’Eldense allenato da Fernando Estevez, con la quale segna 2 reti anche nella Serie B spagnola. E l’altra mezza stagione in Italia, sempre in Serie B, nel Lecco che cambia quattro allenatori, tre dei quali – Emiliano Bonazzoli, Alfredo Aglietti e Andrea Malgrati – gestiscono poco e male lo stesso Salcedo, che non trova mai la via della rete. Quindi l’ennesimo ritorno all’Inter per il pre-campionato estivo in attesa di nuova sistemazione. Quella definitiva?

Il futuro di Salcedo non è in maglia Inter ma il suo ruolo qual è?

RUOLO – La carriera di Salcedo nel calcio dei grandi può vantare appena 10 reti, compreso un rigore, in oltre 100 partite. Precisamente 103, considerando anche le 2 presenze con la maglia dell’Italia Under-21 tra il 2020 e il 2021. Una media inferiore al gol ogni 10 apparizioni. Troppo poco per un attaccante. Ma qual è il ruolo di Salcedo? Presentarlo come centravanti, a ridosso dei 23 anni, è poco credibile. Il classe 2001 italo-colombiano è una punta che ama spaziare su tutto il fronte offensivo, prediligendo la fascia sinistra per rientrare sul destro e calciare. Più ala che prima punta. Più esterno che punta centrale. Sicuramente più seconda punta che trequartista, visto che gli assist sono giusto un paio. Numeri da centrocampista più che attaccante. E nemmeno tanto offensivo. Le caratteristiche tecniche di Salcedo sono quelle del funambolo bravo nell’uno contro uno e in campo aperto. Esplosivo, rapido e veloce, il numero 24 nerazzurro dà il meglio di sé in progressione. E se invece di farlo giocare in contropiede sul filo del fuorigioco il suo futuro fosse quello dell’esterno a tutta fascia? Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi non darebbe le garanzie necessarie nella doppia fase di gioco, in particolare in fase difensiva, dal momento che in copertura è pressoché nullo. Ma in proiezione non sarebbe poi tanto diverso da Tajon Buchanan, attualmente infortunato. E se la carriera di Salcedo fosse destinata a svoltare lontano dalla porta? Una domanda che potrà trovare risposta sicuramente lontano dall’Inter.