Salcedo come ogni anno da quattro anni dopo l’Inter: ultima chiamata

Salcedo in maglia Inter è quasi un ricordo sbiadito, sebbene stia ancora indossando la maglia nerazzurra. Solo teoricamente, magari, trattandosi dell’ennesimo calciatore acquistato e perso progettualmente per strada ma non per il bilancio. Si arriva così al punto di svolta in carriera

ESUBERO FANTASMA – Tra i calciatori ancora sotto contratto con l’Inter risulta esserci anche Eddie Salcedo, che è fuori progetto ma non fuori rosa. L’attaccante italiano figura nella lista degli esuberi dell’Inter da piazzare entro il 31 agosto. Paradossalmente, nonostante la ricerca disperata di una punta o addirittura due, nell’Inter di Simone Inzaghi non c’è spazio per Salcedo. Il classe 2001 scuola Genoa non rientra né nell’ipotetico quartetto in caso di cessione di Joaquin Correa né come eventuale quinta punta. La quinta punta potrebbe essere solo un prodotto del vivaio, ad esempio Sebastiano Esposito, che infatti al momento è agli ordini di Inzaghi. Così come Salcedo, anche Esposito è in uscita dall’Inter. In prestito. Salcedo, anche se in scadenza il 30 giugno 2024, dovrebbe seguire lo stesso iter di ogni giovane esubero: prolungamento del contratto e nuovo prestito. Pratica comune sia per allegerire il peso a bilancio con un ammortamento extra sia per mantenere il controllo sul talento (che sembra essersi perso, ndr). Una scelta praticamente obbligata per l’Inter, che deve “rientrare” dall’importante investimento ormai già andato in fumo.

Tutti i “numeri” di Salcedo dall’Inter in poi

ASPETTATIVE DELUSE – La carriera di Salcedo da quando è un calciatore dell’Inter, cioè dal 2018, è un continuo attendere il momento dell’esplosione. E invece il 21enne attaccante azzurro sta inanellando solo una serie di passaggi a vuoto. Uno dietro l’altro. Un anno con l’Inter Under-19 in Primavera 1 con 13 gol dopo l’esordio in Serie A con il Genoa. Poi due anni all’Hellas Verona, in Serie A, con appena tre gol all’attivo (più uno in Coppa Italia, ndr). A seguire un anno allo Spezia, sempre nella massima serie, ma senza reti, eccezion fatta per le due in Primavera 2 con l’Under-19 bianconera. Infine la “retrocessione” in Serie B, prima al Bari con due gol nella prima parte di stagione e poi nuovamente a casa Genoa con altrettanti gol nella seconda parte. Salcedo negli ultimi cinque anni fa registrare appena 8 gol tra i professionisti (3 in Serie A, 4 in Serie B e 1 in Coppa Italia) e 15 a livello giovanile. Tralasciando le reti tra i piccoli, è una media decisamente bassa quella dei due gol all’anno tra i grandi. Praticamente uno ogni dieci presenze. Troppo poco.

Salcedo ora è chiamato a diventare “adulto”

ENNESIMA PARTENZA – Il viavai di queste stagioni non giova sicuramente a Salcedo, che non ha ancora trovato un posto nel calcio professionistico. E per posto si intende anche un ruolo preciso, quindi un parametro tecnico-tattico per permettere a qualcuno di puntare davvero sulle sue potenzialità. L’Inter non può farlo ma la fiducia a un ragazzo che deve ancora compiere 22 anni non può non essere accordata. La carriera di Salcedo, salvo sorprese, continuerà in Serie B. A dargli fiducia sembra poter essere la Ternana, che con l’Inter ha un buon rapporto. E lo dimostra il recente trasferimento di Gabriel Brazao, altro esubero fantasma dell’Inter che da anni funge più da turista per caso che da calciatore. L’ennesima partenza di Salcedo, però, non dvorà essere un altro buco nell’acqua. Per tornare a essere credibile nel mondo del calcio, oltre che come attaccante, bisogna ambire a fare di più. Magari andare in doppia cifra in Serie B, perché no? All’ormai ex stellina scuola Genoa va chiesto un cambio salva-carriera: Salcedo oggi non vale più gli oltre 8 milioni investiti dall’Inter cinque anni fa ma può ancora puntare a valerne molti di più in futuro. Essere protagonista anziché comparsa, anche nel calcio, è solo una scelta di vita.