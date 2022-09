Roma, stato di forma in vista della gara contro l’Inter: sconfitta da riscattare

Si avvicina sempre di più la sfida di sabato alle 18 che vedrà contrapposte Inter e Roma, nell’ottava giornata del campionato italiano di Serie A. I giallorossi – così come i nerazzurri – arrivano alla gara con una sconfitta da riscattare dopo l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali.

STATO DI FORMA – Un rendimento altalenante quello della Roma di José Mourinho nelle ultime cinque gare disputate. A partire dalla sconfitta contro l’Atalanta per 0-1 nell’ultimo turno di campionato. A cui bisogna sommare il 4-0 contro l’Udinese e il 2-1 in trasferta contro il Ludogorets. Due invece le vittorie, contro l’Empoli (per 1-2) e contro l’HJK Helsinki in Europa League (3-0). Considerando soltanto il campionato, la Roma ha collezionato – oltre alle due sconfitte già citate – anche un pareggio per 1-1 contro la Juventus e una vittoria per 3-0 contro il Monza. I giallorossi arrivano a San Siro con un punto in più (13) rispetto all’Inter. Con entrambe le squadre chiamate a riscattare una sconfitta nell’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali.