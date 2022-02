Roma, occhio ad Oliveira. Nuovo perno del centrocampo

L’Inter questa sera alle 21 è pronta a sfidare la Roma in Coppa Italia. La squadra di Mourinho arriva a San Siro con la voglia di fare un grande risultato contro una big italiana. Lo Special One si affiderà a Sergio Oliveira, nuovo acquisto del mercato invernale dei giallorossi.

FATTORE – L’Inter è pronta a tornare in campo alle 21 contro la Roma per staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri se la vedranno con la Roma e il perno dei giallorossi è Sergio Oliveira. Il centrocampista è arrivato in questo mercato invernale dal Porto ed è lui quello che crea il gioco nella formazione di Mourinho. Come arginarlo? C’è da dire che il gioco della Roma non è così esaltante come lo stesso Mou vorrebbe. Oliveira comunque resta colui con più qualità in mezzo al campo per i giallorossi e dunque l’Inter dovrà essere brava ad arginarlo. Come? Non di certo con una marcatura a uomo. Dovranno essere bravi, vista la superiorità numerica a centrocampo (3vs2), Brozovic-Calhanoglu-Barella (o chi giocherà in mezzo, vedi articolo) a turno ad accorciare sul portoghese. Chiudendo lui, la Roma, perde sicuramente molto nella fase di impostazione. Una tattica che può essere efficace per soffocare le manovre dello Special One.