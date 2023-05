La Roma di Mourinho punta sulla difesa con spunti di qualità

La Roma di Mourinho sta ottenendo risultati di rilievo in campionato e in Europa League. La base dei successi della squadra è nella solidità della fase difensiva.

TATTICA – Il modulo di riferimento della Roma di Mourinho in questa stagione è il 3-4-2-1, ma il tecnico può anche ricorrere al 3-5-2 se ritiene di aver bisogno di più peso in mediana. Il gioco punta sulla solidità difensiva, ottenuta con baricentro basso e occupazione degli spazi, e si sviluppa principalmente dalle fasce. Sfruttando i lanci lunghi per risalire il campo e i cross per la rifinitura. La qualità è affidata soprattutto ai giocatori del tridente offensivo.

STATISTICHE – Il punto di forza della Roma è la difesa. Con 31 gol subiti i giallorossi sono la quarta miglior retroguardia della Serie A. In casa addirittura la prima, con 10 gol subiti. E sono terzi per tiri concessi a partita. Una risorsa offensiva sono i calci piazzati: terzi in Serie A con 11 gol segnati, praticamente un quarto dei 45 totali segnati. Gli uomini di Mourinho per possesso palla sono dodicesimi in campionato col 48,1% di media, una percentuale che in casa persino scende al 47,4%.

DETTAGLI – Roger Ibanez è il difensore più migliorato dalla scorsa stagione oltre che il primo riferimento della costruzione bassa della Roma: primo per passaggi medi, secondo per contrasti, primo per intercetti, secondo per spazzate. E ha al suo attivo anche 3 gol, che testimoniano la sua pericolosità sui calci piazzati. Bryan Cristante è il riferimento della mediana. Adattato anche in difesa, l’ex Atalanta è secondo per passaggi medi, secondo per lanci lunghi (dietro a Rui Patricio), primo per contrasti. Il recuperato Paulo Dybala è il riferimento assoluto dell’attacco, della Roma, l’uomo a cui Mourinho si affida per risolvere le partite. Migliore per rating secondo WhoScored, miglior marcatore con 11 gol, primo per assist con 6, primo per tiri a partita, secondo per passaggi chiave, secondo per dribbling, primo per falli subiti.