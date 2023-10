Roma, lo stato di forma in vista dell’Inter: difesa rocciosa

Manca sempre meno alla decima giornata di Serie A, con l’Inter che domani affronterà la Roma a San Siro. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico José Mourinho – domani squalificato – arriva alla sfida, con cinque vittorie consecutive e una difesa rocciosa.

STATO DI FORMA – Inter e Roma si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi arrivano da un ottimo periodo di forma, con cinque vittorie nelle ultime cinque partite disputate tra campionato ed Europa League. Ma non solo. La forma della squadra di José Mourinho si nota anche nel bilancio dei gol fatti e dei gol subiti. A partire dalla prima di queste cinque gare, la Roma ha vinto per 2-0 contro il Frosinone, per 4-0 contro il Servette, per 1-4 in trasferta contro il Cagliari, 1-0 contro il Monza e infine 2-0 contro lo Slavia Praga. Insomma, 13 gol segnati, uno solo (ininfluente) subito. La partita di San Siro domani, per l’Inter, sarà tutt’altro che semplice.