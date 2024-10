La Roma di Juric assomiglia molto a quella di De Rossi

Juric non ha stravolto la Roma, lavorando in continuità con quanto fatto da De Rossi. Ne deriva un 3-4-2-1 interpretato in chiave offensiva, con ricerca di gioco e possesso palla.

TATTICA – Juric alla Roma ha impostato il suo lavoro su quello di De Rossi. Il modulo è lo stesso, 3-4-2-1, e il tecnico subentrato in corsa ha deciso di mantenere anche l’idea di gioco, propositiva e offensiva. I giallorossi fanno molto possesso coinvolgendo in particolare i difensori, e hanno grandi e continui movimenti sia ad attaccare la profondità che incontro per confondere le coperture avversarie. Juric punta molto sul suo attacco, che ha diverse opzioni di qualità con varie soluzioni possibili. Va detto che però l’ex Torino specialmente nelle gare contro l’Inter ha spesso cambiato la sua filosofia generale, puntando su coperture insistite e specifiche per l’occasione.

L’Inter affronta la Roma: statistiche e dettagli!

STATISTICHE – La Roma è la terza miglior difesa della Serie A con 5 gol subiti. Per tiri concessi (12,1 a gara) però la squadra è nona in campionato. La squadra ricerca il possesso palla, e infatti è terza in A col 61,2% di media. Attenzione all’attacco. Gli 8 gol segnati infatti non devono far pensare a un problema di produzione. Gli uomini di Juric infatti sono addirittura primi per tiri prodotti con 16,9 a partita. Il gioco si sviluppa molto con esterni e difensori, e questo porta la squadra ad essere quinta per cross in campionato.

DETTAGLI – Angelino è una delle sorprese di questo inizio di stagione della Roma. Juric in particolare ci ha puntato forte come difensore di sinistra, e lo spagnolo sta rispondendo con grande qualità. Secondo per rating secondo Whoscored, il suo rendimento abbraccia entrambe le fasi: secondo per passaggi tentati, primo per passaggi lunghi, terzo per cross, terzo per contrasti, terzo per intercetti e secondo per spazzate. Cristante è invece primo per rendimento secondo Whoscored. L’ex Atalanta ha coperto diversi ruoli a seconda della necessità, ma principalmente è il riferimento del centrocampo: terzo per passaggi (primo dei centrocampisti), quarto per contrasti, primo per intercetti, terzo per spazzate, terzo per respinte e autore anche di un gol. Dovbyk è il nuovo centravanti titolare. Un po’ un mix tra Abraham e Lukaku, i suoi movimenti verticali e la sua forza fisica sono fondamentali per la fase offensiva. L’ucraino è terzo per rendimento secondo Whoscored, l’ucraino è primo per tiri a partita e il miglior marcatore con 3 gol.