Roma-Inter, niente calcoli di turnover: scelte già orientate

Potendo ancora giocare una volta a settimana, non è ancora il momento di fare calcoli di turnover e rotazioni. In particolare per una difficile partita come Roma-Inter. Le scelte di Simone Inzaghi, pertanto, sono già praticamente orientate.

NIENTE CALCOLI – La Champions League per i nerazzurri non ricomincerà prima del 20 febbraio, data della grande notte di San Siro contro l’Atletico Madrid. Per Roma-Inter, quindi, non è (ancora) necessario fare alcun calcolo a livello di turnover o rotazioni. Specialmente avendo una settimana dopo la sfida contro la Juventus per preparare la trasferta nella capitale. Ecco quindi spiegato come le scelte di Simone Inzaghi siano praticamente già orientate, con l’undici tipo che abbiamo visto anche contro la Juventus. Con, però, il solito ballottaggio: quello sulla fascia destra fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Tutto, naturalmente, dipenderà dalle condizioni dell’esterno olandese.

PROBABILE FORMAZIONE – Ecco quindi, a oggi, le probabili scelte di Inzaghi per Roma-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.